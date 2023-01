Gramy z WOŚP w zawód przyszłości!

31. Finał WOŚP trwa, a my dokładamy swoją cegiełkę. Wspierając tę nieocenioną inicjatywę, przekazujemy na aukcję dedykowaną sesję online w temacie "DATA SCIENCE - zawód przyszłości, mistrzowie danych". Tematyka skrojona dla każdego: dla dziewczyn i chłopaków, dla dzieci, młodzieży i dorosłych. To godzinne spotkanie to AMA (ask me anything), gdzie na wszelkie pytania o data science odpowie mentorka. Jeśli zaś darczyńca woli posłuchać, dostanie wiedzę w pigułce. Sesję poprowadzi Anna Kotarba, prowadząca zajęcia #STEAMAcademy. Ania na co dzień prowadzi szkolenia z programowania, analizy danych i uczenia maszynowego. Pomaga firmom identyfikować kluczowe zmienne i wdrażać dobre praktyki analityczne, używając przy tym różnorodnych technik uczenia maszynowego. Prywatnie miłośniczka górskich wędrówek i kociara.

Spotkanie odbędzie się w terminie i na platformie ustalonej pomiędzy darczyńcą a mentorką. Czas trwania sesji to 60 minut. Sesja odbywa się online, zatem miejsce zamieszkania na naszej planecie Ziemia nie ma znaczenia. Nie stawiamy barier, zachęcamy do licytowania w słusznej sprawie - darczyńca pomaga walczyć z sepsą.

Aukcja trwa do 12 lutego 2023 r.

https://tiny.pl/wlfl4 Aukcja trwa do 12 lutego 2023 r.

#GCF #STEAMTeam #MotoSolutionsCares #WOŚP #datascience