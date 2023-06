GCF & QUALTRICS zapraszają na kobiecy MEETUP w Krakowie!

OPIS MEETUP'u

Podczas stacjonarnego MEET'upu na żywo wspólnie zbudujemy od podstaw aplikację w React - osobisty organizer wydarzeń, zadań i zasobów! Poznamy najnowsze standardy i dobre praktyki pisania kodu w #React, dokładnie takie jak stosuje się w dużych firmach technologicznych i software housach. Zadbamy również o estetykę, aby aplikacja wyglądała atrakcyjnie i zachęcająco dla użytkownika. MEET'up jest BEZPŁATNY, poprowadzi go Monika Jarosz, Software Engineer II w Qualtrics.



TEGO SIĘ Z NAMI NAUCZYSZ

✅ jak stworzyć aplikację React od podstaw

✅ jak dodać komponenty UI do aplikacji React

✅ jak stylizować aplikację React za pomocą CSS

✅ jak dodać routing (wiele stron) do aplikacji React

✅ dobre standardy i zasady stosowane w firmach technologicznych podczas pracy z Reactem



BIORĄC UDZIAŁ W MEETUP'ie OTRZYMASZ W PAKIECIE

✅ najnowszą wiedzę dostarczoną przez pasjonatkę swojej pracy ?

✅ satysfakcję z samodzielnego stworzenia apki ✋

✅ wartościowy wpis do swojego edukacyjnego/zawodowego portfolio ✍️

✅ motywującą i twórczą atmosferę pracy ?

✅ networking z innymi kobietami #girlpower

✅ CERTYFIKAT uczestnictwa ?

✅ aromatyczny i pobudzający do działania serwis kawowy ☕



WYPEŁNIJ FORMULARZ JEŚLI

✅ jesteś otwartą na nowe znajomości i doświadczenie w nowych technologiach kobietą

✅ chcesz stworzyć autorską aplikację do zarządzania zadaniami pod okiem programistki Moniki

✅ miałaś styczność z programowaniem, ale chcesz pogłębić wiedzę z tego zakresu (wystarczy że wiesz, "z czym to się je")

✅ masz wolne późne popołudnie 28 czerwca (środa) i wpadniesz do biura QUALTRICS w Krakowie z własnym laptopem do pracy



DATA I MIEJSCE

✅ 28 czerwca 2023 (środa), godz. 17:00-19:30

✅ Qualtrics, High5ive Three, ul. Pawia 17, Kraków



ZAPISY - LINK DO FORMULARZA

✅ https://forms.gle/CkaUsbmqCo2mwzwGA



NABÓR ZGŁOSZEŃ, WYNIKI, ILOŚĆ MIEJSC

✅ Zgłoszenia przyjmujemy do 22 czerwca do godz. 23:59 (czwartek). Wyniki przekażemy kandydatkom do 23 czerwca do godz. 23:59 (piątek) drogą mailową na adres wskazany w formularzu zgłoszenia. Zaprosimy 17 uczestniczek.



PYTANIA I INFORMACJE

anna.osowska@girlscodefun.pl



Podziel się informacją o MEETUPIE ze swoją społecznością, aby jak najwięcej osób miało szansę skorzystać!