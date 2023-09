Zostań mentorką w świecie nowych technologii!

"Kiedy miałam 15 lat czułam się zagubiona i nie wiedziałam, co chcę robić w życiu. Nie miałam możliwości sprawdzić, co mi się podoba, w czym jestem dobra". Takie słowa najczęściej słyszymy od Was. Kobiet, które dziś pracują w branżach nowych technologii. Dziś pracują, ale przeszły długą drogę, aby znaleźć się w tym miejscu. Drogę edukacji, przebranżowienia, niekiedy zmiany życia o 180 stopni.

Ścieżki i powody są różne. Szczęśliwie dziś jako nasze mentorki jesteście tam, gdzie czujecie się dobrze. Robicie to, co lubicie, pracujecie tak, jak chcecie. Ale wiecie, że nie było łatwo.

Tej jesieni ponownie możecie wesprzeć młodsze wersje siebie sprzed lat. Macie w sobie moc do motywowania, pokazywania różnych kierunków rozwoju? Chcecie dać nastolatkom to, czego same nie doświadczyłyście? Chcecie, aby dziewczyny poznały różne ścieżki rozwoju? Zostańcie więc 'role model' jako mentorka Girls Code Fun & Google w ramach projektu "Dziewczyny rządzą w PYTHONie!", który dedykowany jest nastolatkom. Ważne, że nie trzeba być programistką, aby zostać mentorką. Jeśli zajmujesz się na przykład UX, UI, graphic design, Scrum, Agile, cyberbezpieczeństwem, project managementem w IT, soft skills, design thinking oraz tematyką około technologiczną, jesteś mile widziana.

Zachęcamy do zgłoszenia. Nie ma znaczenia, gdzie mieszkasz - spotkania z mentee prowadzisz online. To, co się liczy, to Twoja motywacja i dostępność. Szczegóły i zgłoszenia na stronie Fundacji. Czekamy na Ciebie!