III edycja znanego i cenionego przez warszawskie licealistki projektu powraca! Kompleksowy program rozwojowy dla uczennic, które szukając swojej ścieżki edukacji i wiedzą, że nowe technologie to przyszłość. To jednocześnie program dla tych dziewczyn, które już są zafascynowane światem nowych technologii i wiążą z nimi swoją przyszłość. Tym razem wychodzimy poza Warszawę.

STEAM Academy wykształciło już 100 absolwentek, a tej jesieni kolejne 40 dziewczyn dostanie szansę na intensywny rozwój kompetencji – twardych i miękkich.

W III edycji uczestniczki zyskają wiedzę z aż 6 obszarów kompetencyjnych wyrażonych w 6 przedmiotach. Zaczniemy od kompetencji miękkich – dzięki poznaniu swoich mocnych stron podczas warsztatów z soft skills, uczestniczki podniosą swoje technologiczne morale. Następnie przekażemy wiedzę z UX i UI, niezbędnych w projektowaniu. Kolejno nauczymy podstaw front end, back end oraz SQL. Efektem tej części warsztatowej będzie samodzielnie zaprojektowana prosta strona internetowa.

Projekt to także nieocenione sesje z mentorką ze świata nowych technologii. Na indywidualnych sesjach uczestniczki będą pod skrzydłami tych, które przeszły długą drogę, aby mimo stereotypów, wejść do świata IT/nowych technologii. Każda uczestniczka ma gwarantowane do 10 h mentoringu, wykorzysta go w formie i czasie, który będzie odpowiadał jej potrzebom.

W trakcie projektu nie zabraknie również webinarów związanych z tematyką projektu.

Udział w programie STEAM Academy pozwoli na rozwój kluczowych umiejętności:

kompleksowego rozwiązywania problemów

krytycznego myślenia

kreatywności

współpracy w zespole

elastyczności poznawczej.

Formularz zgłoszenia dostępny jest na naszej stronie: III edycja STEAM Academy czytaj więcej