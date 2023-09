Możemy realizować misję, dzięki grantom!

To budujące, kiedy nasza praca jest doceniana. Kiedy po raz trzeci możemy dzięki zewnętrznemu wsparciu działać na rzecz naszej fundacyjnej misji. Wspieramy dzieci, nastolatki i kobiety w poznaniu świata nowych technologii, w pokochaniu świata STEAM. Z nieskrywaną radością dzielimy się z naszą społecznością, że otrzymaliśmy grant od Motorola Solutions Foundation, dzięki któremu już na jesieni 2023 r. 40 nastolatek z Mazowsza rozwinie skrzydła w STEAM.

Sierpień 2023

Fundacja Girls Code Fun otrzymała dotację od Motorola Solutions Foundation.

Warszawa, Polska – sierpień 2023 – Fundacja Girls Code Fun, promująca edukację wśród dziewczyn i kobiet, z przyjemnością informuje, że otrzymała grant od Motorola Solutions Foundation, organizacji charytatywnej Motorola Solutions. Dzięki grantowi 40 uczennic warszawskich i podwarszawskich liceów i techników (w tym całe woj. mazowieckie) zdobędzie cenne na rynku pracy kompetencje z zakresu STEAM. Każdego roku nagrody Fundacji Motorola Solutions przyznawane są organizacjom charytatywnym, takim jak Girls Code Fun.

Fundacja Motorola Solutions, która w ciągu ostatnich 10 lat przekazała 100 milionów dolarów, koncentruje swoje działanie w trzech kluczowych obszarach: pierwsza pomoc, technologia i inżynierii oraz programy, które łączą te dwa powyższe. Fundacja od dawna angażuje się we wspieranie programów, które: przynoszą korzyści i wspierają niedoreprezentowane grupy i dąży do współpracy z organizacjami, które są zgodne z jej wartościami takimi jak odpowiedzialność, innowacyjność, wpływ, różnorodność i włączenie. Fundacja Motorola Solutions z dumą współpracuje z organizacjami takimi jak Girls Code Fun, które dzielą się nasze wartości i pasję do wprowadzania pozytywnych zmian w społeczeństwie” – powiedział Karem Perez, dyrektor wykonawczy Fundacji Motorola Solutions. „Wierzymy w pracę, którą wykonuje Girls Code Fun i czekamy na ich dalszy pozytywny wpływ.”

Dodatkowe informacje na temat programu grantowego Motorola Solutions Foundation: www.motorolasolutions.com/foundation-grant-partner

O Girls Code Fun

Jesteśmy Fundacją, która wspiera kobiety w szukaniu drogi rozwoju w dziedzinie IT i STEAM. Prowadziliśmy wiele programów edukacyjnych, które pozwalają nam realizować kolejne ważne działanie, takie jak II edycje STEAM Academy. Mamy wiele do zrobienia. Wiele kobiet do wsparcia, wiele ścieżek do rozwoju. Dziękujemy partnerowi Motorola Solutions Foundation za grant, który pozwala nam realizować naszą misję.

O Fundacji Motorola Solutions

Jako charytatywne i filantropijne ramię Motorola Solutions, Motorola Solutions Foundation wspiera różne organizacje na całym świecie, aby tworzyć bardziej bezpieczne i godne miasta, dobrze prosperujące społeczności. Skupiamy się na wsparciu poprzez dotacje strategiczne, wolontariat pracowniczy i inne inicjatywy inwestycyjne społeczności. Nasz program dotacji strategicznych wspiera organizacje, które kształcą w zakresie programowania i technologii, pierwszej pomocy, edukacji inżynieryjnej, które dostosowują się do naszych wartości: odpowiedzialności, innowacji, wpływu, różnorodności i włączanie. Fundacja to jeden z wielu sposobów, w jaki firma realizuje swój cel pomagania ludziom wykorzystania swojego potencjału. Więcej informacji o Fundacji można znaleźć na stronie: www.motorolasolutions.com/foundation

Dzięki wsparciu firmy Motorola Solutions Foundation, jako Fundacja Girls Code Fun, mamy możliwość wspierania i włączania do świata nowych technologii niedoreprezentowaną część młodzieży – uczennice 15-18 lat z województwa mazowieckiego w celu ich dalszego kształcenia w zakresie technologii i inżynierii! Dzięki kolejnemu grantowi otrzymanemu od Motorola Solutions Foundation, pomożemy uczennicom liceów i techników z regionu mazowieckiego osiągnąć swój pełny potencjał poprzez udział w III edycji STEAM Academy, która rozwija kompetencje cyfrowe i kompetencje miękkie, dzięki czemu stanowi kompleksowy program rozwoju.