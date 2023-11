Zmiana stanowiska w pracy, zmiana branży czy zupełny reskilling wiążą się z jednej strony z nadzieją na bardziej atrakcyjną przyszłość, ale również z ogromnym stresem dla kobiet. Tak mówi społeczność Fundacji Girls Code Fun, która mierzyła się z różnymi zawodowymi wyzwaniami. Wiedząc o tych trudach nasz warszawski partner Box przychodzi z pomocą. W ramach corocznego Global Impact Day przeprowadzi Career Coaching Session by Box, podczas której kobiety uczestniczące w wydarzeniu:

- skorzystają z indywidualnych konsultacji z technicznymi ekspertami i ekspertkami

- będą pracować nad zwiększeniem pewności siebie

- porozmawiają, jak znaleźć wymarzoną pracę

- dowiedzą się, jak wyróżnić się na tle innych kandydatów i kandydatek

- będą mogły skonsultować swoje CV.

"Podczas sesji zaangażowani pracownicy Box pomogą kobietom dobrze przygotować się do zmiany, poznać ścieżki rozwoju w IT, uwierzyć w swoje kompetencje, przemyśleć ścieżkę kariery. Bo zmiana nie musi być skokiem na głęboką wodę, tylko przemyślanym procesem. Partnerstwo z Box to nieoceniona inicjatywa na rynku, która zbliża kobiety do nowych technologii i umacnia je w przekonaniu, że IT jest dla nich. Box promuje różnorodność, inkluzywność, równość szans zarówno wewnątrz w firmie, jak i w całym sektorze technologicznym. Wartości Box i Girls Code Fun są zbieżne, dlatego z radością wspieramy szerzenie informacji o inicjatywach takich jak ta" - Anna Osowska, Program Director Girls Code Fun.

Wydarzenie jest BEZPŁATNE i odbędzie się 14 grudnia w godzinach 17:00-19:00 w siedzibie Box w Varso Tower. Szczegóły w formularzu rekrutacyjnym, a zgłoszenia można dokonywać do 01.12 godz. 17:00 tym linkiem FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Liczba miejsc jest ograniczona, a wyniki zostaną rozesłane mailowo do 6 grudnia. #women #girls