"Code Her Future" otwiera ścieżkę IT dla kobiet!

"Code Her Future" jest projektem skoncentrowanym na dostarczaniu inspirujących i edukacyjnych zasobów z dziedziny programowania, aby rozwijać umiejętności cyfrowe kobiet i zwiększać ich udział w branży technologicznej. Naszym celem jest stworzenie przestrzeni, w której kobiety mogą rozwijać swoje pasje, zdobywać umiejętności programistyczne oraz rozwijać się jako przyszłe liderki w technologicznym świecie.

Fundusz TIDES, który wspiera ten projekt, jest znany ze swojego zaangażowania w promowanie równości płci, dostępu do edukacji oraz wsparcia dla innowacyjnych inicjatyw. To partnerstwo umożliwia nam skupienie się na dostarczaniu najnowocześniejszych materiałów edukacyjnych, warsztatów i wydarzeń, aby dostosować się do potrzeb rozwijającej się społeczności programistycznej.

"Code Her Future" to nie tylko projekt. Wierzymy, że będzie to ruch, który zmienia społeczność. Dzięki współpracy z Funduszem TIDES mamy okazję dotrzeć do większej liczby kobiet, dając im wiedzę programistyczną i zachęcając do śmiałego kroku w kierunku technologii" - powiedziała Anna Osowska, Program Directorka projektu Girls Code Fun.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane kobiety do udziału w projekcie i doświadczenia fascynującego świata kodowania w przyjaznym i inspirującym środowisku. Również zachęcamy do odwiedzenia www.girlscodefun.pl/portfolio/code-her-future w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat programu oraz możliwości zaangażowania się.

Dziękujemy Funduszowi TIDES za ich wsparcie, dzięki któremu możemy kontynuować naszą misję rozwijania umiejętności programistycznych wśród dziewcząt i wspierać rozwój równości w branży technologicznej.