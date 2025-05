Java JUMP – bezpłatny bootcamp programistyczny dla kobiet. Fundacja Girls Code Fun i HSBC otwierają drugą edycję

Java to wciąż jeden z najbardziej pożądanych języków programowania – szczególnie w sektorze finansowym i korporacyjnym. Fundacja Girls Code Fun, we współpracy z bankiem HSBC, uruchamia drugą edycję intensywnego, bezpłatnego programu edukacyjnego Java JUMP – summer bootcamp, skierowanego do kobiet, które chcą rozpocząć karierę w IT lub rozwinąć swoje dotychczasowe kompetencje technologiczne..