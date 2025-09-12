Grant Motorola Solutions Foundation 2025

Warszawa, 12 września 2025 r.

Z przyjemnością publikujemy informację, że Fundacja Girls Code Fun, której celem rozwijanie cyfrowych kompetencji wśród kobiet i dziewczyn, otrzymała grant od Fundacji Motorola Solutions, filantropijnej odnogi firmy Motorola Solutions.

Dzięki temu grantowi zrealizujemy 5 edycję projektu edukacyjnego dla 40 nastolatek z Warszawy – STEAM Academy.

„To wsparcie pozwala nam rozwijać program, który już dziś stanowi ważny element edukacyjnego krajobrazu Warszawy. Licealistki od miesięcy wypatrują kolejnej edycji, by zdobyć nowe cyfrowe kompetencje i wykorzystać je w nadchodzącym roku szkolnym.” – Anna Osowska, Executive Director.

W ramach grantu wdrożymy aż 6 przedmiotów z zakresu nowych technologii. Weekendową naukę wesprzemy webinarami oraz procesem mentoringowym, który dla dziewczyn w nastoletnim wieku jest kluczowy w nabraniu pewności siebie w nauce technologii. Ponadto wszystkie uczestniczki uzyskają dostęp do kursów online z zakresu cyberbezpieczeństwa, biznesowego angielskiego czy data science.

Motorola Solutions Foundation w ciągu ostatnich 10 lat przekazała darowizny o łącznej wartości ponad 100 milionów dolarów i koncentruje swoje działania na trzech obszarach: programach dla służb ratowniczych, edukacji technologicznej i inżynieryjnej oraz inicjatywach łączących oba te aspekty. Fundacja od lat wspiera programy skierowane do osób z grup niedostatecznie reprezentowanych i dąży do współpracy z organizacjami, które podzielają jej wartości: odpowiedzialność, innowacyjność, wpływ i inkluzywność.

„Jesteśmy pod wrażeniem wpływowej działalności Fundacji Girls Code Fun na rzecz lokalnej społeczności” – mówi Wesley Barden Touhy, dyrektorka wykonawcza Motorola Solutions Foundation. „Motorola Solutions Foundation z dumą wspiera ich wysiłki, aby dalej się rozwijać i wprowadzać pozytywne zmiany”.

Więcej informacji o programie grantowym Motorola Solutions Foundation znajdziesz na stronie: motorolasolutions.com/foundation-grant-partner.

Więcej informacji o Fundacji Girls Code Fun znajdziesz na stronie: www.girlscodefun.pl.

O Girls Code Fun



Naszym celem jest rozwijanie cyfrowych kompetencji wśród kobiet i dziewczyn, również wśród najmłodszych dzieci. Od 10 lat tworzymy wartość dodaną dla społeczności mniej uprzywilejowanych i potrzebujących wsparcia.

O Fundacji Motorola Solutions

Motorola Solutions Foundation – filantropijne i charytatywne ramię Motorola Solutions – współpracuje z organizacjami na całym świecie, aby budować bezpieczniejsze miasta i rozwijające się społeczności. Nasze działania koncentrują się na wsparciu poprzez strategiczne granty, wolontariat pracowniczy oraz inne inicjatywy inwestycji społecznych. Program strategicznych grantów wspiera organizacje oferujące programy dla służb ratowniczych, edukację technologiczną i inżynieryjną, zgodne z naszymi wartościami: odpowiedzialności, innowacyjności, wpływu i inkluzywności. Więcej informacji o Fundacji można znaleźć na stronie: www.motorolasolutions.com/foundation.