STEAM Academy: Rusza rekrutacja do 5. edycji programu

STEAM Academy to bezpłatny i intensywny program kompetencji cyfrowych online dla dziewczyn w wieku 14-19 lat, które chcą wejść do świata nowych technologii jeszcze w tym roku.

Uczestniczki będą uczyć się kodowania (frontend, backend, SQL), projektowania zgodnego z zasadami UX i UI, a także poznają swoje mocne strony podczas mentoringu i warsztatów soft skills. Program obejmuje zarówno pracę indywidualną, jak i zespołową, a jego nieszkolne podejście do nauki wspiera wymianę doświadczeń i proaktywność.

STEAM Academy pokazuje, że dziewczyny doskonale radzą sobie w świecie technologii – obalamy stereotypy i tworzymy przestrzeń do nauki i działania. W ciągu czterech poprzednich edycji już 200 uczestniczek zdobyło technologiczne umiejętności, a wiele z nich wybrało studia informatyczne lub odbywa staże w takich firmach jak Motorola czy Google.

Uczestniczki 5. edycji będą podzielone na cztery grupy po 10 osób, aby nauka była maksymalnie efektywna. Program zakończy się prezentacją projektów IT, a każda uczestniczka otrzyma certyfikat potwierdzający udział w projekcie wraz z wyróżnieniem przedmiotów i godzin.

Start programu: 25 października 2025

Termin zgłoszeń: do 14 października 2025, godz. 23:59

Miejsce: online

Link do strony projektu i do zgłoszeń: https://girlscodefun.pl/projekty/steam-academy-5-edycja/

Realizacja: Fundacja Girls Code Fun

Partner: Motorola Solutions Foundation

