Nastolatko - nie przegap szansy na przyszłość w IT! Od kreatywności do kodowania - trwa rekrutacja do STEAM Academy - Digital Girls Power

Drodzy odbiorcy naszych treści: dziennikarze, rodzice, nauczyciele.
Drogie ambitne dziewczyny w wieku 14-19 lat - czas ucieka!
Tylko do 14 października możecie zgłosić się do STEAM Academy, intensywnego, bezpłatnego i w pełni online programu, który otworzy Wam drzwi do świata nowych technologii.
To jest ten moment, by podjąć świadomą decyzję o swojej ścieżce edukacji i przyszłej pracy. Z nami możesz już teraz, w tym roku, zdobyć praktyczne umiejętności, które stawiają Cię na pozycji liderki!
Co Cię czeka w 5. edycji?
Praktyczne kodowanie: nauczysz się frontendu, backendu i SQL – czyli fundamentów tworzenia nowoczesnych aplikacji.
Projektowanie UX/UI: Poznasz zasady projektowania, dzięki którym Twoje rozwiązania będą nie tylko funkcjonalne, ale i przyjazne użytkownikowi.
Rozwój osobisty: Zyskasz wsparcie mentorskie i weźmiesz udział w warsztatach soft skills, które pomogą Ci odkryć i wzmocnić Twoje mocne strony.
Elitarne grupy: Będziesz uczyć się w małych, 10-osobowych grupach, co gwarantuje maksymalną efektywność i indywidualne podejście.
W STEAM Academy obalamy stereotypy! Udowadniamy, że dziewczyny świetnie radzą sobie w świecie technologii. Dotychczas 200 uczestniczek dzięki nam wybrało studia informatyczne lub zdobyło staże w takich firmach jak Motorola czy Google!
Program rusza już 25 października 2025 i zakończy się certyfikatem potwierdzającym Twoje nowe, cenne kompetencje.
NIE CZEKAJ! Termin zgłoszeń to 14 października 2025!
Zgłoś się TERAZ: https://girlscodefun.pl/projekty/steam-academy-5-edycja/
Realizacja: Fundacja Girls Code Fun | Partner: Motorola Solutions Foundation #MotoSolutionsCares #GirlsCodeFun