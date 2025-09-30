Nastolatko - nie przegap szansy na przyszłość w IT! Od kreatywności do kodowania - trwa rekrutacja do STEAM Academy - Digital Girls Power
To już ostatnie dni na zgłoszenia do kompleksowego projektu technologicznego dla nastolatek!
2025-09-30, 13:41

Drodzy odbiorcy naszych treści: dziennikarze, rodzice, nauczyciele.

Drogie ambitne dziewczyny w wieku 14-19 lat - czas ucieka!

Tylko do 14 października możecie zgłosić się do STEAM Academy, intensywnego, bezpłatnego i w pełni online programu, który otworzy Wam drzwi do świata nowych technologii.

To jest ten moment, by podjąć świadomą decyzję o swojej ścieżce edukacji i przyszłej pracy. Z nami możesz już teraz, w tym roku, zdobyć praktyczne umiejętności, które stawiają Cię na pozycji liderki!

Co Cię czeka w 5. edycji?

  • Praktyczne kodowanie: nauczysz się frontendu, backendu i SQL – czyli fundamentów tworzenia nowoczesnych aplikacji.

  • Projektowanie UX/UI: Poznasz zasady projektowania, dzięki którym Twoje rozwiązania będą nie tylko funkcjonalne, ale i przyjazne użytkownikowi.

  • Rozwój osobisty: Zyskasz wsparcie mentorskie i weźmiesz udział w warsztatach soft skills, które pomogą Ci odkryć i wzmocnić Twoje mocne strony.

  • Elitarne grupy: Będziesz uczyć się w małych, 10-osobowych grupach, co gwarantuje maksymalną efektywność i indywidualne podejście.

W STEAM Academy obalamy stereotypy! Udowadniamy, że dziewczyny świetnie radzą sobie w świecie technologii. Dotychczas 200 uczestniczek dzięki nam wybrało studia informatyczne lub zdobyło staże w takich firmach jak Motorola czy Google!

Program rusza już 25 października 2025 i zakończy się certyfikatem potwierdzającym Twoje nowe, cenne kompetencje.

NIE CZEKAJ! Termin zgłoszeń to 14 października 2025!

Zgłoś się TERAZ: https://girlscodefun.pl/projekty/steam-academy-5-edycja/

STEAM Academy 5 edycja

Realizacja: Fundacja Girls Code Fun | Partner: Motorola Solutions Foundation #MotoSolutionsCares #GirlsCodeFun

KONTAKT / AUTOR
Anna Osowska
Executive Director
Fundacja Girls Code Fun
500485819
