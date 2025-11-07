Real-Time Order Tracker: Rusza rekrutacja na warsztat Java!

Warsztat „Real-Time Order Tracker – system zamówień na żywo w Javie!” to bezpłatne, stacjonarne wydarzenie dla kobiet, które chcą rozwinąć swoje backendowe umiejętności w Javie i poznać technologie stosowane w projektach klasy enterprise. Podczas warsztatu uczestniczki stworzą od podstaw system śledzenia zamówień w czasie rzeczywistym, wykorzystując Spring WebFlux i Server-Sent Events (SSE).

Uczestniczki warsztatu będą pracować nad:

reaktywnym backendem emitującym zmiany statusów zamówień,

frontendem reagującym na dane bez odpytywania serwera,

aplikacją przypominającą panel sklepu internetowego.

Warsztat poprowadzi instruktorka Fundacji Girls Code Fun – ekspertka Javy z wieloletnim doświadczeniem. Uczestniczki będą miały okazję porozmawiać z ekspertkami z Javy, poznać ich codzienne wyzwania i dowiedzieć się, jak wygląda praca przy systemach obsługujących miliony użytkowników.

Dla kogo dedykowany jest ten warsztat?

Na warsztat zapraszamy kobiety, które:

znają już Java na poziomie MID DEV lub MID DEV+ (ok. 2 lata doświadczenia, min. 1,5 roku)

na poziomie lub (ok. 2 lata doświadczenia, min. 1,5 roku) chcą poszerzyć swoje umiejętności praktyczne

lubią wyzwania i rozwój poprzez działania

są otwarte na poznanie zespołów i ekspertek pracujących w branży Java

rozważają rozwój kariery lub zmianę pracy w przyszłości.





Szczegóły organizacyjne dotyczące warsztatu:

data: 26/11/2025 | godzina: 17:15 – 20.00 | miejsce: HERE Technologies, ul. Dekerta 24, Kraków

Termin zgłoszeń: do 19 listopada 2025, godz. 15:00.

Każda uczestniczka otrzyma certyfikat potwierdzający udział w warsztacie oraz możliwość dodania projektu do portfolio.





Formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji znajdziesz na stronie Fundacji: https://girlscodefun.pl/projekty/real-time-order-tracker-system-zamowien-na-zywo-w-java/

Realizacja: Fundacja Girls Code Fun | Partner: HERE Technologies

#GirlsCodeFun #HERETechnologies