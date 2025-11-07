Real-Time Order Tracker: Rusza rekrutacja na warsztat Java!

Warsztat „Real-Time Order Tracker – system zamówień na żywo w Javie!” to bezpłatne, stacjonarne wydarzenie dla kobiet, które chcą rozwinąć swoje backendowe umiejętności w Javie i poznać technologie stosowane w projektach klasy enterprise. Podczas warsztatu uczestniczki stworzą od podstaw system śledzenia zamówień w czasie rzeczywistym, wykorzystując Spring WebFlux i Server-Sent Events (SSE).
Uczestniczki warsztatu będą pracować nad:
- reaktywnym backendem emitującym zmiany statusów zamówień,
- frontendem reagującym na dane bez odpytywania serwera,
- aplikacją przypominającą panel sklepu internetowego.
Warsztat poprowadzi instruktorka Fundacji Girls Code Fun – ekspertka Javy z wieloletnim doświadczeniem. Uczestniczki będą miały okazję porozmawiać z ekspertkami z Javy, poznać ich codzienne wyzwania i dowiedzieć się, jak wygląda praca przy systemach obsługujących miliony użytkowników.
Dla kogo dedykowany jest ten warsztat?
Na warsztat zapraszamy kobiety, które:
- znają już Java na poziomie MID DEV lub MID DEV+ (ok. 2 lata doświadczenia, min. 1,5 roku)
- chcą poszerzyć swoje umiejętności praktyczne
- lubią wyzwania i rozwój poprzez działania
- są otwarte na poznanie zespołów i ekspertek pracujących w branży Java
- rozważają rozwój kariery lub zmianę pracy w przyszłości.
Szczegóły organizacyjne dotyczące warsztatu:
data: 26/11/2025 | godzina: 17:15 – 20.00 | miejsce: HERE Technologies, ul. Dekerta 24, Kraków
Termin zgłoszeń: do 19 listopada 2025, godz. 15:00.
Każda uczestniczka otrzyma certyfikat potwierdzający udział w warsztacie oraz możliwość dodania projektu do portfolio.
Formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji znajdziesz na stronie Fundacji: https://girlscodefun.pl/projekty/real-time-order-tracker-system-zamowien-na-zywo-w-java/
Realizacja: Fundacja Girls Code Fun | Partner: HERE Technologies
#GirlsCodeFun #HERETechnologies