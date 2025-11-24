Podsumowanie warsztatów #STEAMAcademy czyli „UX i UI w praktyce”
Kolejne warsztaty w ramach #STEAMAcademy były pełne kreatywności, praktyki i odkrywania nowych możliwości w świecie projektowania.
2025-11-24, 22:56

Z ogromną satysfakcją prezentujemy podsumowanie warsztatów #STEAMAcademy czyli „UX i UI w praktyce”, które stały się dla uczestniczek ważnym krokiem w stronę profesjonalnego podejścia do tworzenia produktów cyfrowych.

Podczas tych zajęć nasze ambitne uczestniczki:

  • poznawały zasady budowania intuicyjnych interfejsów,

  • ćwiczyły projektowanie z uwzględnieniem dostępności,

  • testowały narzędzia używane przez projektantki w branży IT,

  • tworzyły własne makiety i pierwsze projekty stron.

Atmosfera była wyjątkowa - pełna energii, wsparcia i praktycznych ćwiczeń. Opinie uczestniczek mówią same za siebie:

🤚 „Miła atmosfera, fantastyczna energia i bardzooo dużo wiedzy i ćwiczeń praktycznych :)”
🤚 „Mega dużo się dowiedziałam o projektowaniu stron, kolorach, samym UX i UI i o tym, jak projektować z myślą o osobach z niepełnosprawnością - mega fajne, polecam.”
🤚 „Bardzo fajnie, że nie było tylko teorii, ale też zadania. Super, że pani każdej z nas dawała feedback - co poprawić i co robimy dobrze.”
🤚 „Bardzo ciekawe zajęcia, zadanie z projektowaniem strony było super. Poznałam wiele przydatnych narzędzi i zasad UX/UI, a 5 godzin zajęć minęło błyskawicznie :)”
🤚 „Naprawdę świetnie poprowadzone: dużo praktyki, a dopiero wisienką na torcie było zaprojektowanie własnej strony.”

Takie słowa dodają nam ogromnej motywacji i pokazują, że praktyka połączona z wiedzą daje najlepsze efekty.

Z serca dziękujemy naszym instruktorkom - #STEAMTeam: Karolinie Dobrzańskiej, Aleksandrze Chrzęst, Paulinie Lewandowskiej i Paulinie Banaś – za profesjonalizm, energię i wsparcie. Wasza pasja sprawiła, że warsztaty były tak wyjątkowe.

Ogromne brawa należą się również uczestniczkom – za kreatywność, odwagę i otwartość na nowe narzędzia. To dzięki Wam #STEAMAcademy nabiera prawdziwego znaczenia.

Do zobaczenia w kolejnych projektach Fundacji Girls Code Fun!

Warsztaty wspierane przez #MotoSolutionsCares #Motorola Solutions #GirlsCodeFun.

KONTAKT / AUTOR
Anna Osowska
Executive Director
Fundacja Girls Code Fun
500485819
