Z ogromną satysfakcją prezentujemy podsumowanie warsztatów #STEAMAcademy czyli „UX i UI w praktyce”, które stały się dla uczestniczek ważnym krokiem w stronę profesjonalnego podejścia do tworzenia produktów cyfrowych.
Podczas tych zajęć nasze ambitne uczestniczki:
-
poznawały zasady budowania intuicyjnych interfejsów,
-
ćwiczyły projektowanie z uwzględnieniem dostępności,
-
testowały narzędzia używane przez projektantki w branży IT,
-
tworzyły własne makiety i pierwsze projekty stron.
Atmosfera była wyjątkowa - pełna energii, wsparcia i praktycznych ćwiczeń. Opinie uczestniczek mówią same za siebie:
🤚 „Miła atmosfera, fantastyczna energia i bardzooo dużo wiedzy i ćwiczeń praktycznych :)”
🤚 „Mega dużo się dowiedziałam o projektowaniu stron, kolorach, samym UX i UI i o tym, jak projektować z myślą o osobach z niepełnosprawnością - mega fajne, polecam.”
🤚 „Bardzo fajnie, że nie było tylko teorii, ale też zadania. Super, że pani każdej z nas dawała feedback - co poprawić i co robimy dobrze.”
🤚 „Bardzo ciekawe zajęcia, zadanie z projektowaniem strony było super. Poznałam wiele przydatnych narzędzi i zasad UX/UI, a 5 godzin zajęć minęło błyskawicznie :)”
🤚 „Naprawdę świetnie poprowadzone: dużo praktyki, a dopiero wisienką na torcie było zaprojektowanie własnej strony.”
Takie słowa dodają nam ogromnej motywacji i pokazują, że praktyka połączona z wiedzą daje najlepsze efekty.
Z serca dziękujemy naszym instruktorkom - #STEAMTeam: Karolinie Dobrzańskiej, Aleksandrze Chrzęst, Paulinie Lewandowskiej i Paulinie Banaś – za profesjonalizm, energię i wsparcie. Wasza pasja sprawiła, że warsztaty były tak wyjątkowe.
Ogromne brawa należą się również uczestniczkom – za kreatywność, odwagę i otwartość na nowe narzędzia. To dzięki Wam #STEAMAcademy nabiera prawdziwego znaczenia.
Do zobaczenia w kolejnych projektach Fundacji Girls Code Fun!
Warsztaty wspierane przez #MotoSolutionsCares #Motorola Solutions #GirlsCodeFun.