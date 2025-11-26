Podsumowanie warsztatów #STEAMAcademy czyli „Front end od podstaw”

Z ogromną radością prezentujemy podsumowanie kolejnych warsztatów #STEAMAcademy czyli „Front end od podstaw”, które dla uczestniczek stały się pierwszym krokiem w świecie programowania i tworzenia własnych stron internetowych.

Podczas zajęć nasze ambitne uczestniczki:

poznały fundamenty HTML i CSS ,

zbudowały swoje pierwsze własne strony,

pracowały z narzędziami używanymi na co dzień w branży IT,

odkryły, że kodowanie może być nie tylko logiczne, ale też naprawdę wciągające.

Atmosfera była pełna energii, wsparcia i praktycznych ćwiczeń. Oto opinie naszych uczestniczek:

🤚 „HTML bardzo dobrze wyjaśniony. Super zajęcia 🙂 Dużo się nauczyłam.”

🤚 „Naprawdę warto uczestniczyć w warsztatach, świetna przygoda. Nie wiedziałam, że tworzenie własnej stronki może być takie super.”

🤚 „Superrr, prowadząca super, warsztaty też 🙂 Bardzo dużo dodatkowych wskazówek. Gry związane z HTML ułatwiły oswojenie zupełnie nowych rzeczy.”

🤚 „Bardzo miła atmosfera, Pani zawsze pomagała, gdy potrzebowałam wsparcia. Estetyczną stronę udało się zbudować szybko.”

🤚 „Warsztaty z frontendu były świetne! Prowadząca tłumaczyła jasno, rozwiewając wszystkie wątpliwości. Dużo się dowiedziałam, a proces tworzenia za pomocą kodu przestał być straszny :)”

To właśnie dzięki takim opiniom wiemy, że praktyczne ćwiczenia połączone z wiedzą tworzą najskuteczniejszą drogę rozwoju.

Z serca dziękujemy naszym instruktorkom – Wiktorii Opalińskiej, Annie Ojdana, Patrycji Wu, Natalii Mateusiak – za pasję, profesjonalizm i energię, dzięki którym warsztaty były tak wyjątkowe.

Wielkie gratulacje również dla uczestniczek, które z determinacją i otwartością stawiały pierwsze kroki w kodowaniu. Dzięki Wam #STEAMAcademy nabiera prawdziwej mocy.

Do zobaczenia w kolejnych projektach Fundacji Girls Code Fun!

Warsztaty wspierane przez #MotoSolutionsCares #Motorola Solutions #GirlsCodeFun.