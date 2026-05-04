Kobiety w technologii - wspólna inicjatywa Fundacji Girls Code Fun i HSBC wspierająca start kariery w IT

Końcówka studiów to moment, w którym młode osoby podejmują jedne z najważniejszych decyzji dotyczących swojej ścieżki zawodowej. W przypadku kierunków technicznych wybór ten jest szczególnie wymagający. Możliwości rozwoju w obszarze IT jest wiele, a każda z nich prowadzi w innym kierunku.

W odpowiedzi na te potrzeby Fundacja Girls Code Fun, we współpracy z HSBC, realizuje działania wspierające kobiety w świadomym wejściu na rynek pracy w sektorze technologii. Jednym z ich elementów jest wydarzenie Women in Technology Insight Programme, które odbędzie się w Krakowie w dniach 24–25 września 2026 roku.

Program skierowany jest do studentek oraz absolwentek kierunków technicznych, które chcą lepiej zrozumieć dostępne ścieżki kariery w IT i zobaczyć, jak wygląda praca w środowisku technologicznym w praktyce. Wydarzenie daje możliwość bezpośredniego kontaktu z ekspertkami i ekspertami branży, poznania zespołów projektowych oraz udziału w warsztatach rozwijających kompetencje zawodowe.

Współpraca Fundacji Girls Code Fun i HSBC rozpoczęła się w 2024 roku. W jej ramach ponad 100 kobiet wzięło udział w programach rozwojowych z języka Java, a około 20 uczestniczek otrzymało propozycje pracy w strukturach HSBC. Absolwentki Fundacji dziś rozwijają się zawodowo w różnych obszarach technologii, współtworząc środowisko pracy w sektorze FinTech.

"Doświadczenia te pokazują, jak istotną rolę odgrywa dostęp do odpowiedniego środowiska na początku kariery. Możliwość poznania realiów pracy, rozmowy z praktykami oraz weryfikacji własnych zainteresowań w praktyce pozwala młodym osobom podejmować bardziej świadome decyzje zawodowe" - mówi Anna Osowska, CEO Fundacji Girls Code Fun.

W najbliższych tygodniach Fundacja Girls Code Fun będzie publikować historie uczestniczek, które rozpoczęły swoją drogę zawodową od udziału w programie i dziś rozwijają się w HSBC. Cykl #DobryKrok ma na celu pokazanie realnych ścieżek rozwoju oraz znaczenia pierwszych decyzji zawodowych.

Szczegóły dotyczące wydarzenia oraz procesu aplikacyjnego dostępne są na stronie:

https://girlscodefun.pl/projekty/women-in-technology-insight-programme/