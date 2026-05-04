Kobiety w technologii - wspólna inicjatywa Fundacji Girls Code Fun i HSBC wspierająca start kariery w IT
Koniec studiów to moment pełen możliwości, ale też trudnych wyborów dotyczących dalszej ścieżki zawodowej. Dla wielu młodych kobiet wchodzących do świata technologii kluczowe staje się nie tylko to „co wybrać”, ale również „gdzie zacząć”. Właśnie na ten etap odpowiada inicjatywa Fundacji Girls Code Fun i HSBC, wspierająca świadomy start kariery w IT.
2026-05-04, 17:53

Końcówka studiów to moment, w którym młode osoby podejmują jedne z najważniejszych decyzji dotyczących swojej ścieżki zawodowej. W przypadku kierunków technicznych wybór ten jest szczególnie wymagający. Możliwości rozwoju w obszarze IT jest wiele, a każda z nich prowadzi w innym kierunku. 

W odpowiedzi na te potrzeby Fundacja Girls Code Fun, we współpracy z HSBC, realizuje działania wspierające kobiety w świadomym wejściu na rynek pracy w sektorze technologii. Jednym z ich elementów jest wydarzenie Women in Technology Insight Programme, które odbędzie się w Krakowie w dniach 24–25 września 2026 roku.

Program skierowany jest do studentek oraz absolwentek kierunków technicznych, które chcą lepiej zrozumieć dostępne ścieżki kariery w IT i zobaczyć, jak wygląda praca w środowisku technologicznym w praktyce. Wydarzenie daje możliwość bezpośredniego kontaktu z ekspertkami i ekspertami branży, poznania zespołów projektowych oraz udziału w warsztatach rozwijających kompetencje zawodowe.

Współpraca Fundacji Girls Code Fun i HSBC rozpoczęła się w 2024 roku. W jej ramach ponad 100 kobiet wzięło udział w programach rozwojowych z języka Java, a około 20 uczestniczek otrzymało propozycje pracy w strukturach HSBC. Absolwentki Fundacji dziś rozwijają się zawodowo w różnych obszarach technologii, współtworząc środowisko pracy w sektorze FinTech.

"Doświadczenia te pokazują, jak istotną rolę odgrywa dostęp do odpowiedniego środowiska na początku kariery. Możliwość poznania realiów pracy, rozmowy z praktykami oraz weryfikacji własnych zainteresowań w praktyce pozwala młodym osobom podejmować bardziej świadome decyzje zawodowe" - mówi Anna Osowska, CEO Fundacji Girls Code Fun.

W najbliższych tygodniach Fundacja Girls Code Fun będzie publikować historie uczestniczek, które rozpoczęły swoją drogę zawodową od udziału w programie i dziś rozwijają się w HSBC. Cykl #DobryKrok ma na celu pokazanie realnych ścieżek rozwoju oraz znaczenia pierwszych decyzji zawodowych.

Szczegóły dotyczące wydarzenia oraz procesu aplikacyjnego dostępne są na stronie:
https://girlscodefun.pl/projekty/women-in-technology-insight-programme/

KONTAKT / AUTOR
Anna Osowska
CEO
Fundacja Girls Code Fun
