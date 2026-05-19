Clickbite'owe nagłówki mówiące, że IT się kończy nie interesują nas. Skupiamy się na realny przykładach, które pokazują, że pasjonaci znajdą swoje miejsce.

Jeszcze kilka lat temu nasza absolwentka Asia Zioła związana była z branżą prawniczą. Dziś rozwijaja się w międzynarodowym środowisku technologicznym pracując jako Backend Software Engineer w HSBC. Sama przyznaje jednak, że decyzja o wejściu do świata IT nie była dla niej oczywista od początku.

„Prawo było przystankiem w rozwoju, cały czas ciągnęło mnie do technologii, więc w wolnym czasie uczyłam się programowania.”

Historia Asi pokazuje coś, co coraz częściej obserwujemy wśród uczestniczek programów Fundacji Girls Code Fun - kompetencje techniczne są ważne, ale równie ważna jest możliwość znalezienia środowiska, które pozwala rozwijać się zgodnie z własnym potencjałem, tempem i zainteresowaniami.

Jak sama mówi: „Czułam, że programowanie to może być to, ale była to jedna wielka niewiadoma.”

Asia trafiła do społeczności Girls Code Fun jako uczestniczka programu Java JUMP To właśnie dzięki udziałowi w programie została zaproszona do udziału w Women in Technology Insight Programme organizowanym przez HSBC w Krakowie, co zmieniło jej trajektorię.

„Poznanie HSBC od środka sprawiło, że potrafiłam sobie wyobrazić, jak będzie wyglądać moja praca i czego się dzięki niej nauczę.”

Dla wielu młodych osób wchodzących do każdej branży, nie tylko IT, największym wyzwaniem nie jest dziś brak możliwości, ale wybór właściwego środowiska. Szczególnie na początku kariery ogromne znaczenie ma możliwość rozmowy z ludźmi z branży, zobaczenia projektów, poznania atmosfery organizacji i sprawdzenia, czy dane miejsce rzeczywiście odpowiada ich potrzebom rozwojowym.

„Bardzo spodobała mi się atmosfera tam panująca. Z jednej strony bardzo wyluzowana, z drugiej dająca możliwość rozwoju i pracy nad innowacyjnymi projektami.”

Asia podkreśla również, że przed wydarzeniem nie była pewna swoich kompetencji i obawiała się procesu rekrutacyjnego. Dziś patrzy na to zupełnie inaczej i z każdym dniem czuję się coraz pewniej.

W Fundacji Girls Code Fun coraz częściej obserwujemy, że młode kobiety wchodzące do branży IT nie szukają już wyłącznie pierwszego stanowiska. Szukają miejsc, które pozwolą im się rozwijać, zadawać pytania, uczyć od innych i budować pewność siebie w praktyce.

Historia Asi jest częścią cyklu #DobryKrok realizowanego wspólnie z HSBC. Celem inicjatywy jest pokazanie realnych historii kobiet, które dzięki świadomym decyzjom i możliwości poznania środowiska pracy „od środka” rozpoczęły rozwój w branży technologicznej.

Kolejna edycja Women in Technology Insight Programme odbędzie się w Krakowie w dniach 24–25 września 2026 roku i będzie skierowana do studentek oraz absolwentek kierunków technicznych zainteresowanych rozwojem w obszarze IT i nowych technologii.

