„Miałam plan, ale rynek pracy szybko go zweryfikował”. Coraz więcej kobiet świadomie zmienia kierunek kariery i wybiera technologie

Jeszcze kilka lat temu Dominika Pietrzyk kończyła Technologię Chemiczną i rozwijała się zawodowo jako Project Manager. Dziś pracuje jako Junior Data Engineer w HSBC i rozwija kompetencje w obszarze danych oraz nowoczesnych technologii.

Jej historia nie jest jednak wyjątkiem, lecz częścią coraz bardziej widocznego trendu. Kobiety coraz częściej świadomie podejmują decyzję o wejściu do branży IT lub zmianie wcześniejszej ścieżki zawodowej. Jak wynika z raportu „Women in IT 2025”, ponad 40% kobiet pracujących obecnie w technologiach przebranżowiło się z innych obszarów zawodowych. Większość z nich rozpoczęła naukę od samodzielnego zdobywania wiedzy i praktycznych kompetencji.

Eksperci coraz częściej zwracają uwagę, że w dynamicznie zmieniającym się rynku pracy najważniejsza staje się dziś nie tylko formalna ścieżka edukacji, ale również umiejętność adaptacji, analityczne myślenie, gotowość do nauki i otwartość na nowe wyzwania.

Dominika zaczęła kierować się właśnie w tę stronę. Jak sama mówi, z czasem zauważyła, że najlepiej odnajduje się w technicznych obszarach, analizie oraz rozwiązywaniu złożonych problemów.

Kolejnym krokiem był udział w bootcampie Java JUMP organizowanym przez Fundację Girls Code Fun, gdzie rozwijała kompetencje technologiczne m.in. z Javy, SQL czy Spring Boota. Następnie wzięła udział w Women in Technology Insight Programme organizowanym przez HSBC w Krakowie.

To właśnie możliwość poznania organizacji „od środka”, rozmowy z pracownikami oraz zobaczenia realnego środowiska pracy okazały się momentem przełomowym.

Sama mówi: „Poszłam na wydarzenie z ciekawością, a wyszłam z poczuciem, że jest dla mnie miejsce w świecie technologii.”

Anna Osowska, CEO Fundacji Girls Code Fun, podkreśla, że właśnie możliwość świadomego sprawdzania różnych środowisk zawodowych jest dziś niezwykle ważna dla młodych kobiet wchodzących do branży technologicznej.

„Coraz częściej obserwujemy, że młode kobiety nie szukają wyłącznie pierwszej pracy. Szukają środowiska, które pozwoli im się rozwijać, zadawać pytania, zdobywać doświadczenie i budować pewność siebie w praktyce. Dlatego tak ważne są inicjatywy pokazujące technologię od środka, przez ludzi, atmosferę i realne doświadczenia zawodowe.”

Według raportów Perspektywy Women in Tech udział kobiet w obszarze nowych technologii i nauk ścisłych systematycznie rośnie, jednak nadal ogromne znaczenie mają działania wspierające budowanie widoczności kobiet w IT oraz tworzenie przestrzeni do zdobywania pierwszych doświadczeń zawodowych.

Historia Dominiki jest częścią cyklu #DobryKrok realizowanego wspólnie przez Fundację Girls Code Fun i HSBC. Celem inicjatywy jest pokazywanie realnych historii kobiet, które dzięki edukacji technologicznej, świadomym decyzjom zawodowym i możliwości poznania środowiska pracy „od środka” rozpoczęły rozwój w branży IT.

Kolejna edycja Women in Technology Insight Programme odbędzie się w Krakowie w dniach 24–25 września 2026 roku i będzie skierowana do studentek oraz absolwentek zainteresowanych rozwojem w obszarze nowych technologii, danych i IT.

Szczegóły wydarzenia oraz historia Dominiki dostępne są na stronie Fundacji Girls Code Fun.

