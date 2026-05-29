Jeszcze niedawno Patrycja uczyła się programowania na kampusie 42, gdzie po raz pierwszy zobaczyła, jak wygląda rozwiązywanie problemów technologicznych w praktyce. Następnie rozwijała się z nami znacznie zwiększając umiejętności programistyczne - niemal 100 godzin z językiem Java dodało jej pewności w świecie IT. Dziś zaś jest uczestniczką Graduate Programme w HSBC i rozwija się w kierunku DevOps, skupiając się m.in. na Kubernetesie oraz automatyzacji procesów.

Patrycja trafiła na Women in Technology Insight Programme razem z koleżanką, bez wielkiej strategii i konkretnego planu. Jak sama mówi, było to raczej podejście „spróbuję i zobaczę”.

„Myślę, że moja droga to historia zbiegów okoliczności, które wynikały z tego, że mówiłam ,,TAK’’ na pojawiające się okazje.’’ - mówi nasza ambasadorka.

Podczas Women in Technology Insight Programme Patrycja szczególnie zapamiętała otwartość prowadzącej i uczestniczek oraz atmosferę, która pokazała jej, że w HSBC jest miejsce na naukę, próbowanie i szukanie własnej ścieżki. To właśnie wtedy poczuła, że tu chce rosnąć.

,,Już na evencie miałam „click”, że chcę tu zostać na dłużej. Że to będzie dobry krok.’’

Niech to nie brzmi jak laurka, bo to historia kobiety, która swoją wytrwałością jest w tym miejscu. Patrycja sama stawia sobie wysoko poprzeczkę i wie, że zdobywanie wiedzy się nie kończy, to proces.

-

Rosnące zainteresowanie kobiet technologiami pokazuje, że sama nauka to dopiero część drogi. Równie ważne są inicjatywy, które pozwalają poznać branżę od środka, sprawdzić własne możliwości i zobaczyć, że nie trzeba mieć wszystkiego zaplanowanego, aby zrobić pierwszy krok w IT.

Historia Patrycji jest częścią cyklu #DobryKrok realizowanego wspólnie przez Girls Code Fun i HSBC. Pokazujemy w nim, że wejście do branży technologicznej nie zawsze zaczyna się od idealnie zaplanowanej ścieżki. Czasem wystarczy ciekawość, gotowość do nauki i decyzja, by skorzystać z okazji, która pojawia się po drodze. - mówi Anna Osowska, CEO Fundacji Girls Code Fun.

Kolejna edycja Women in Technology Insight Programme odbędzie się w Krakowie w dniach 24–25 września 2026 roku. Wydarzenie jest skierowane do studentek i absolwentek, które chcą poznać branżę technologiczną od środka, porozmawiać z praktykami i sprawdzić, czy IT może być ich kolejnym krokiem zawodowym.

Historie Asi Zioły, Asi Zawiślak, Dominiki Pietrzyk i Patrycji Kościelniak niech będą inspiracją i motywacją dla kobiet, które nie wiedzą, od czego zacząć i jak uporządkować swoją ścieżkę.

https://girlscodefun.pl/projekty/women-in-technology-insight-programme/