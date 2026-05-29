Mówienie ,,TAK" - historia Patrycji Kościelniak, uczestniczki programu Graduate w HSBC
Na „spróbuję i zobaczę” można zbudować solidne podstawy kariery. Tak właśnie wygląda historia Patrycji, uczestniczki Graduate Programme w HSBC i absolwentki Girls Code Fun. Choć startowała niedawno z nauka programowania, to dzięki wytrwalej nauce kodowania, otwartości na okazje i projektom edukacyjnym Girls Code Fun, przeszła do świata DevOps. Według danych WomenHack kobiety stanowią zaledwie 16 % ról związanych z infrastrukturą i DevOps, dlatego tak ważne są programy, które otwierają drzwi do tej branży.
2026-05-29, 15:56

Jeszcze niedawno Patrycja uczyła się programowania na kampusie 42, gdzie po raz pierwszy zobaczyła, jak wygląda rozwiązywanie problemów technologicznych w praktyce. Następnie rozwijała się z nami znacznie zwiększając umiejętności programistyczne - niemal 100 godzin z językiem Java dodało jej pewności w świecie IT. Dziś zaś jest uczestniczką Graduate Programme w HSBC i rozwija się w kierunku DevOps, skupiając się m.in. na Kubernetesie oraz automatyzacji procesów. 

Patrycja trafiła na Women in Technology Insight Programme razem z koleżanką, bez wielkiej strategii i konkretnego planu. Jak sama mówi, było to raczej podejście „spróbuję i zobaczę”. 

„Myślę, że moja droga to historia zbiegów okoliczności, które wynikały z tego, że mówiłam ,,TAK’’ na pojawiające się okazje.’’ - mówi nasza ambasadorka.

Podczas Women in Technology Insight Programme Patrycja szczególnie zapamiętała otwartość prowadzącej i uczestniczek oraz atmosferę, która pokazała jej, że w HSBC jest miejsce na naukę, próbowanie i szukanie własnej ścieżki. To właśnie wtedy poczuła, że tu chce rosnąć.

,,Już na evencie miałam „click”, że chcę tu zostać na dłużej. Że to będzie dobry krok.’’

Niech to nie brzmi jak laurka, bo to historia kobiety, która swoją wytrwałością jest w tym miejscu. Patrycja sama stawia sobie wysoko poprzeczkę i wie, że zdobywanie wiedzy się nie kończy, to proces.

-

Rosnące zainteresowanie kobiet technologiami pokazuje, że sama nauka to dopiero część drogi. Równie ważne są inicjatywy, które pozwalają poznać branżę od środka, sprawdzić własne możliwości i zobaczyć, że nie trzeba mieć wszystkiego zaplanowanego, aby zrobić pierwszy krok w IT. 

Historia Patrycji jest częścią cyklu #DobryKrok realizowanego wspólnie przez Girls Code Fun i HSBC. Pokazujemy w nim, że wejście do branży technologicznej nie zawsze zaczyna się od idealnie zaplanowanej ścieżki. Czasem wystarczy ciekawość, gotowość do nauki i decyzja, by skorzystać z okazji, która pojawia się po drodze. - mówi Anna Osowska, CEO Fundacji Girls Code Fun.

Kolejna edycja Women in Technology Insight Programme odbędzie się w Krakowie w dniach 24–25 września 2026 roku. Wydarzenie jest skierowane do studentek i absolwentek, które chcą poznać branżę technologiczną od środka, porozmawiać z praktykami i sprawdzić, czy IT może być ich kolejnym krokiem zawodowym.

Historie Asi Zioły, Asi Zawiślak, Dominiki Pietrzyk i Patrycji Kościelniak niech będą inspiracją i motywacją dla kobiet, które nie wiedzą, od czego zacząć i jak uporządkować swoją ścieżkę.

https://girlscodefun.pl/projekty/women-in-technology-insight-programme/

KONTAKT / AUTOR
Anna Osowska
CEO
Fundacja Girls Code Fun
ZAŁĄCZNIKI
szablon-post-patrycja.pdf
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Fundacja Girls Code Fun
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2026.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.