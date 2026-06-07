Całe życie ciekawość prowadzi mnie za rękę
„Całe życie ciekawość prowadzi mnie za rękę.” Chemiczka, która wybrała kod. Historia Joanny Zawiślak pokazuje, że zmiana ścieżki zawodowej może zacząć się od pytań, analizy i potrzeby szukania rozwiązań.
2026-06-07, 21:03

Branża technologiczna coraz częściej przyciąga kobiety, które wcześniej rozwijały się w zupełnie innych obszarach. Joanna Zawiślak po ukończeniu studiów chemicznych postanowiła zmienić kierunek zawodowy i rozpoczęła naukę programowania. Dziś jest Junior Software Engineer w Graduate Programme HSBC, a jej historia pokazuje, że ciekawość, wsparcie na początku drogi i możliwość poznania środowiska pracy „od środka” mogą pomóc świadomie wejść do branży IT.

Jak sama mówi: „Mnie ciekawość zaprowadziła do ważnego miejsca zawodowo – jestem w Graduate Programme w HSBC jako Junior Software Engineer. Tu chciałam być.”

Joanna szybko zrozumiała, że na początku nowej ścieżki potrzebuje nie tylko wiedzy technicznej, ale też środowiska, w którym można zadawać pytania bez obawy przed oceną. Dlatego zaczęła obserwować działania Girls Code Fun i aplikować do kolejnych projektów Fundacji.

„Szukałam miejsca wspierającego, gdzie można zadać pytanie bez osądu. Byłam na początku i ważne było dla mnie, aby środowisko było przyjazne.”

Udział w projektach Fundacji pomógł jej budować pewność siebie zarówno w obszarze technicznym, jak i językowym. W programie mentoringowym ćwiczyła angielski, rozwijając umiejętność rozwiązywania zadań algorytmicznych w języku obcym. Z kolei w projekcie Real-Time Order Tracker pracowała nad większą aplikacją w Javie, samodzielnie ją analizowała i testowała, zdobywając projekt do portfolio.

Kolejnym przełomem okazał się Women in Technology Insight Programme organizowany przez HSBC w Krakowie. Joanna wcześniej aplikowała do Graduate Programme, a udział w wydarzeniu pozwolił jej poznać zespół, zobaczyć warsztatowe podejście organizacji i upewnić się, że właśnie w takim środowisku chce się rozwijać.

„Women in Technology Insight Programme – to był początek mojej drogi w IT i moment, w którym uwierzyłam w siebie.”

Anna Osowska, CEO Fundacji Girls Code Fun, podkreśla, że historia Joanny dobrze pokazuje, jak ważne na początku drogi w IT jest wspierające środowisko. Szczególnie dla osób, które zmieniają branżę, liczy się przestrzeń do zadawania pytań, popełniania błędów, zdobywania praktyki i stopniowego budowania wiary we własne umiejętności.

Coraz więcej kobiet trafia do IT z innych obszarów zawodowych, ale zmiana ścieżki wymaga czegoś więcej niż samej nauki. Ważne są projekty, które dają przestrzeń do zadawania pytań, zdobywania praktyki i budowania pewności siebie. Historia Joanny pokazuje, że wspierające środowisko może stać się początkiem świadomego rozwoju w technologii.

Historia Joanny jest częścią cyklu #DobryKrok realizowanego wspólnie przez Fundację Girls Code Fun i HSBC. Celem inicjatywy jest pokazywanie realnych historii kobiet, które dzięki edukacji technologicznej, odwadze do zmiany i możliwości poznania środowiska pracy „od środka” rozpoczęły rozwój w branży IT.

Kolejna edycja Women in Technology Insight Programme odbędzie się w Krakowie w dniach 24–25 września 2026 roku i będzie skierowana do studentek oraz absolwentek zainteresowanych rozwojem w obszarze nowych technologii, danych i IT.

Szczegóły wydarzenia oraz historia Dominiki dostępne są na stronie Fundacji Girls Code Fun.

https://girlscodefun.pl/projekty/women-in-technology-insight-programe

KONTAKT / AUTOR
Anna Osowska
CEO
Fundacja Girls Code Fun
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Fundacja Girls Code Fun
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2026.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.