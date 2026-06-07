Całe życie ciekawość prowadzi mnie za rękę

Branża technologiczna coraz częściej przyciąga kobiety, które wcześniej rozwijały się w zupełnie innych obszarach. Joanna Zawiślak po ukończeniu studiów chemicznych postanowiła zmienić kierunek zawodowy i rozpoczęła naukę programowania. Dziś jest Junior Software Engineer w Graduate Programme HSBC, a jej historia pokazuje, że ciekawość, wsparcie na początku drogi i możliwość poznania środowiska pracy „od środka” mogą pomóc świadomie wejść do branży IT.

Jak sama mówi: „Mnie ciekawość zaprowadziła do ważnego miejsca zawodowo – jestem w Graduate Programme w HSBC jako Junior Software Engineer. Tu chciałam być.”

Joanna szybko zrozumiała, że na początku nowej ścieżki potrzebuje nie tylko wiedzy technicznej, ale też środowiska, w którym można zadawać pytania bez obawy przed oceną. Dlatego zaczęła obserwować działania Girls Code Fun i aplikować do kolejnych projektów Fundacji.

„Szukałam miejsca wspierającego, gdzie można zadać pytanie bez osądu. Byłam na początku i ważne było dla mnie, aby środowisko było przyjazne.”

Udział w projektach Fundacji pomógł jej budować pewność siebie zarówno w obszarze technicznym, jak i językowym. W programie mentoringowym ćwiczyła angielski, rozwijając umiejętność rozwiązywania zadań algorytmicznych w języku obcym. Z kolei w projekcie Real-Time Order Tracker pracowała nad większą aplikacją w Javie, samodzielnie ją analizowała i testowała, zdobywając projekt do portfolio.

Kolejnym przełomem okazał się Women in Technology Insight Programme organizowany przez HSBC w Krakowie. Joanna wcześniej aplikowała do Graduate Programme, a udział w wydarzeniu pozwolił jej poznać zespół, zobaczyć warsztatowe podejście organizacji i upewnić się, że właśnie w takim środowisku chce się rozwijać.

„Women in Technology Insight Programme – to był początek mojej drogi w IT i moment, w którym uwierzyłam w siebie.”

Anna Osowska, CEO Fundacji Girls Code Fun, podkreśla, że historia Joanny dobrze pokazuje, jak ważne na początku drogi w IT jest wspierające środowisko. Szczególnie dla osób, które zmieniają branżę, liczy się przestrzeń do zadawania pytań, popełniania błędów, zdobywania praktyki i stopniowego budowania wiary we własne umiejętności.

Coraz więcej kobiet trafia do IT z innych obszarów zawodowych, ale zmiana ścieżki wymaga czegoś więcej niż samej nauki. Ważne są projekty, które dają przestrzeń do zadawania pytań, zdobywania praktyki i budowania pewności siebie. Historia Joanny pokazuje, że wspierające środowisko może stać się początkiem świadomego rozwoju w technologii.

Historia Joanny jest częścią cyklu #DobryKrok realizowanego wspólnie przez Fundację Girls Code Fun i HSBC. Celem inicjatywy jest pokazywanie realnych historii kobiet, które dzięki edukacji technologicznej, odwadze do zmiany i możliwości poznania środowiska pracy „od środka” rozpoczęły rozwój w branży IT.

Kolejna edycja Women in Technology Insight Programme odbędzie się w Krakowie w dniach 24–25 września 2026 roku i będzie skierowana do studentek oraz absolwentek zainteresowanych rozwojem w obszarze nowych technologii, danych i IT.

Szczegóły wydarzenia oraz historia Dominiki dostępne są na stronie Fundacji Girls Code Fun.

https://girlscodefun.pl/projekty/women-in-technology-insight-programe